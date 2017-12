Pelo menos um polícia morreu hoje e seis pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio hoje de madrugada em Denver, no estado norte-americano do Colorado, segundo as autoridades locais.

A polícia adianta que entre os feridos estão quatro polícias e dois civis foram também baleados. De acordo com o gabinete do xerife do condado de Douglas, sul de Denver, os polícias responderam a um alerta sobre um caso de violência doméstica num prédio e foram recebidos a tiro. O gabinete do xerife refere ainda que um dos suspeitos terá sido abatido, pelo que já não constitui uma ameaça. Durante a manhã de hoje, as autoridades alertaram os moradores da cidade para evitarem circular próxima da zona onde está localizado o prédio.