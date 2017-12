Através de uma ordem judicial, a magistrada Amy Jackson, do Tribunal do Distrito de Columbia, anunciou que Manafort poderia sair de casa em liberdade, uma vez que as suas esposa e filha ofereceram documentação que demonstra que têm sete milhões de dólares no banco e se comprometeram, a não movimentar esse dinheiro durante o processo eleitoral.

Para garantir a soma de 10 milhões de dólares, a família Manafort também vai ter de pôs à disposição do tribunal quatro propriedades imobiliárias que possui nos EUA.

Quando a informação for entregue ao tribunal, Manafort vai poder sair da casa da família em Alexandria, no Estado de Virgínia, onde está recluso desde há quase dois meses e sair do regime de prisão domiciliária que lhe foi imposto em 30 de outubro, quando se entregou à polícia federal (FBI, na sigla em Inglês), depois de ser objeto de 12 acusações, entre as quais a de lavagem de dinheiro.

Manafort e o que foi o seu ‘número dois’, Rick Gates, estão acusados de criar uma “rede de entidades e contas bancárias” em diferentes países para ocultar até 75 milhões de dólares que receberam do governo pró russo da Ucrânia e de oligarcas russos a que ajudaram, por exemplo, a melhorar a sua imagem nos EUA.