A GNR apreendeu 164 aves e aplicou 68 contraordenações no âmbito de uma operação de proteção de espécies da vida selvagem, que decorreu entre 15 e 20 de dezembro, adiantou esta força de segurança em comunicado.

“A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), entre os dias 15 e 20 de dezembro, em todo o território nacional, realizou ações de fiscalização no âmbito da proteção de espécies da vida selvagem com o intuito de prevenir, detetar e reprimir situações de tráfico, exploração, comercialização e detenção de exemplares deste tipo”, explicou a polícia em comunicado.

Na mesma nota refere que foram fiscalizados 209 estabelecimentos comercias, 29 feiras e duas exposições.

“Esta operação decorreu no âmbito da Convenção Sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), que regula o comércio internacional de espécimes das espécies da fauna e da flora selvagens (espécimes vivos de animais e plantas e suas partes e derivados) com base num sistema de licenças e certificados que provam a sua origem legal”, acrescenta o comunicado.