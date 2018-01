Nove pessoas foram hoje detidas durante uma operação que desmantelou uma rede de tráfico de droga com atuação na área Metropolitana de Lisboa, envolvendo cerca de 100 elementos policiais, anunciou o Comando de Setúbal da GNR.

Numa nota, a GNR realçou que foram detidos sete homens e duas mulheres, com idades entre os 17 e os 40 anos, no culminar de uma investigação que decorria há cerca de um ano.

O grupo “atuava em rede, fazendo do tráfico de estupefacientes o seu modo de vida, operando desde o local de aquisição”, na Grande Lisboa, “até à distribuição nas localidades de Camarate, Montijo, Alcochete, Pinhal Novo e Vendas Novas”.

As autoridades desencadearam hoje uma operação que incluiu oito buscas domiciliárias, oito buscas não domiciliárias e o cumprimento de sete mandados de detenção fora de flagrante delito.

Durante a operação foram apreendidas 6.654 doses de haxixe, 156 doses de folhas de canábis, 150 sementes de plantas de canábis e uma estufa de cultivo com diversos materiais, como aquecedores e extratores, e com 16 plantas em crescimento.

Os militares apreenderam ainda dois automóveis, 15 telemóveis, diverso material informático, 5.700 euros em numerário, duas armas de fogo, uma espingarda de pressão de ar e munições.

Os detidos vão ser presentes na quinta-feira no Tribunal do Barreiro para primeiro interrogatório judicial.

A operação empenhou diversos destacamentos do Comando Territorial de Setúbal e contou com o apoio do Grupo de Intervenção de Operações Especiais e do Grupo de Intervenção Cinotécnico, ambos da Unidade de Intervenção, e da Polícia de Segurança Pública.