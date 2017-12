Militares da GNR e bombeiros estão a proceder a buscas em Pegarinhos, concelho de Alijó, por um homem de 80 anos que se encontra desaparecido desde sexta-feira, segundo fontes destas instituições.

O comandante dos bombeiros de Alijó, José Carlos Rebelo, disse à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento do idoso chegou aos bombeiros cerca das 22:00 de sexta-feira e que, desde então, foram encetadas buscas para o procurar.

Segundo o responsável, há indicações de que o octogenário terá sido visto, pela última vez, pelas 11:00 desse mesmo dia.

Hoje, as equipas dos bombeiros e as patrulhas da GNR estão a percorrer terrenos e caminhos à procura de indícios do idoso.

O comandante referiu ainda que o homem sofre da doença de Alzheimer.

No terreno estão, segundo fonte da GNR, três patrulhas, e, de acordo com o comandante dos bombeiros de Alijó, sete voluntários desta corporação.