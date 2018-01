"Neste momento o principal é termos serenidade de reconhecer que tudo o que pode ser feito está a ser feito com a máxima celeridade, com o máximo cuidado e com toda a competência para garantir que efetivamente esta situação se resolva o mais rapidamente e que, simultaneamente, a regularidade do transporte de passageiros entre as ilhas é garantido", disse Vasco Cordeiro.

Vasco Cordeiro falava aos jornalistas depois de se ter reunido ao longo da manhã, na Madalena, com as autoridades, revelando ser ainda "prematuro" falar sobre as circunstâncias ou as causas do acidente, que não causou qualquer ferido.

O navio de transporte regular “Mestre Simão” encalhou no sábado quando se preparava para atracar no porto da Madalena, com 70 pessoas a bordo.

"Está aberto um inquérito da competência da autoridade marítima e, portanto, decorrerá os seus termos no sentido de ajuizar e aferir as razões que levaram a esta situação. Neste momento é prematura qualquer referência a causas", afirmou.