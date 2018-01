"O Governo Regional não recusa a essa empresa nenhuma das ferramentas que tem neste momento disponíveis, mas o Governo não se pode substituir à função de entidade patronal desses trabalhadores e, portanto, tudo aquilo que nós disponibilizamos para essas situações está ao dispor, mas há questões que têm a ver com a própria entidade patronal e com a própria empresa", afirmou Vasco Cordeiro.

O governante falava à margem de uma audiência com o Grupo Pastoral Social de Ponta Delgada, no Palácio de Santana, onde lembrou que o executivo açoriano "tem acompanhado desde a primeira hora" este caso para "esclarecer os trabalhadores", lembrando que também compete à Cofaco fazer o mesmo.

"Não compete apenas ao Governo [Regional] esclarecer isso e, portanto, seria muito mau sinal se não houvesse da parte dos responsáveis dessa empresa uma postura de total transparência, de total esclarecimento", advogou.

O presidente do Governo Regional dos Açores assume a "preocupação" com o rendimento das pessoas afetadas, ressalvando, no entanto, que a Cofaco "não é uma empresa que faliu e fechou as portas", tendo uma "perspetiva de futuro".

"Estamos a falar de uma situação de uma empresa que interrompe o seu período de funcionamento assumindo o compromisso de voltar a contratar esses trabalhadores (...). Compreendo que isso não acalme, não diminua a ansiedade de quem se vê nessa situação, mas nesta prioridade de acautelar rendimento, as pessoas têm direito à sua indemnização, têm direito também ao apoio do fundo de desemprego, essa questão de rendimento está no fundo a ser acautelada e tratada neste âmbito", disse.