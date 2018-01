O Ministério da Defesa Nacional de Moçambique inicia na quinta-feira o recenseamento para o Serviço Militar Obrigatório (SMO), estimando inscrever 170 mil jovens em todo o país, anunciou hoje aquele organismo.

Um comunicado do Ministério da Defesa Nacional de Moçambique (MDN) refere que a operação vai abranger jovens que completam 18 anos em 2018 e os que falharam o recenseamento militar em ocasiões anteriores, mas que ainda não fizeram 35 anos.

O universo de jovens previsto para o SMO deste ano corresponde a 29% do total de 583 mil jovens que completam 18 anos este ano, de acordo com as projeções do Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

O recenseamento militar vai decorrer nas sedes das administrações distritais, conselhos municipais, postos administrativos e estabelecimentos de ensino.

Os jovens moçambicanos residentes no estrangeiro farão o recenseamento militar nas missões diplomáticas e consulares.

O recenseamento militar em Moçambique é feito no início de cada ano e não implica automaticamente a incorporação no SMO, pois este ato está sujeito a testes de aptidão e ao número definido anualmente para o ingresso nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).