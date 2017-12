O Governo apelou hoje aos portugueses e lusodescendentes residentes no estrangeiro que tenham “cuidados redobrados” nas viagens, em particular de carro, para Portugal e de regresso aos países onde vivem, durante esta época festiva.

“Apelo a todos os cidadãos portugueses e luso-descendentes residentes no estrangeiro, e que nesta quadra festiva regressam a Portugal para se juntarem às suas famílias, para que tenham cuidados redobrados nas deslocações, tanto na vinda como no regresso aos países onde vivem”, disse hoje o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, numa mensagem hoje divulgada.

O governante lembrou que a “emoção própria da quadra”, que significa, para os cidadãos das comunidades portuguesas no estrangeiro, um “reencontro com familiares, amigos e com as suas raízes”, não deve fazer esquecer os cuidados a ter com a segurança, em particular para os que viajam nos seus próprios veículos.

Há 5,7 milhões de cidadãos com naturalidade portuguesa, nacionalidade portuguesa ou lusodescendentes a residir no estrangeiro, dos quais 2,3 milhões na Europa.

Na mensagem, Carneiro sublinha que, no próximo ano, o Governo “continuará” a apostar nas “dimensões fundamentais dos serviços consulares”, nomeadamente a proteção e a emergência consular; a qualificação das condições de participação política dos portugueses no estrangeiro; o bom funcionamento dos serviços consulares, nomeadamente por via do reforço dos meios humanos e técnicos nos serviços; o apoio social aos emigrantes carenciados; a promoção do associativismo português no estrangeiro, e o aprofundamento do ensino do português junto das comunidades.

Portugal tem 115 postos consulares de carreira e 235 postos consulares honorários, em 148 países.