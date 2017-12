Agora, a SinoGeneclon, a empresa responsável pelas clonagens, possui estes animais - para além de Apple e Longlong, há mais dois clones: Xixi e Nuonuo - e pode estudá-los para descobrir possíveis curas para aquela que é umas das principais causas de acidentes vasculares cerebrais e de doenças cardíacas.

O tema está a levantar polémica entre a comunidade defensora dos direitos dos animais, mas a empresa justifica-se com a ciência, dizendo que “os cães partilham com os seres humanos as doenças hereditárias, o que faz deles os melhores modelos para estudo”, a salienta o bom trato que eles recebem, relembrando que antigamente os animais eram alimentados com grandes doses de açúcar e gordura para provocar os sintomas pretendidos.

Em resposta, a organização não-governamental PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) considerou o trabalhou da SinoGeneclon como ‘anti ético’, sublinhando que este é um método caro e “cruel”.

Muitas pessoas também colocam em causa o financiamento estatal deste tipo de investigação, tão arriscada e controversa. O vice-presidente da Sinogene, Zhao Jianping, em resposta, afirma que a taxa de sucesso na clonagem dos cães é cerca de 50%.

A China é um dos países que mais utiliza animais como cobaias, sendo igualmente um dos países a que são apontadas mais lacunas na proteção dos direitos dos animais. Por ano, cerca de 20 milhões de animais são utilizados como cobaias em testes em laboratórios, segundo o Instituto Nacional Chinês de Controlo de Alimentos de Medicamentos.