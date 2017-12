Falando na “situação extraordinária do centro histórico quanto à procura por parte do turismo e quanto à aplicação da lei das rendas”, a vereadora da Habitação e do Desenvolvimento Local do município apontou que há naquela zona “uma alteração do tecido social devido à saída de moradores que há muitos anos vivem ali”.

Para contrariar esta situação, a Câmara de Lisboa vai lançar um concurso “direcionado à população que está em situação de perda comprovada de habitação, sem alternativa”, uma população “mais vulnerável em idade e em rendimentos”, avançou Paula Marques à agência Lusa.

Assim, o município vai “pôr património municipal habitacional à disposição da população”, nomeadamente “100 fogos, 50% dos quais estão já em obra, e o remanescente com empreitada lançada agora no final do ano”, apontou a vereadora.

Segundo a responsável, o município lançou “10 empreitadas de reabilitação no centro histórico, com 40 fogos associados a este processo”.

Esta medida, que permitirá à autarquia “ter mais um instrumento de habitação” municipal, irá abranger as quatro freguesias do centro histórico da capital: Santa Maria Maior, São Vicente, Misericórdia e Santo António.