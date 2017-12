Em causa está um vídeo partilhado pelo piloto (entretanto apagado) onde este lamentava o facto de o sobrinho se vestir de princesa no Natal. Hamilton foi acusado de estereotipar o sobrinho nas redes sociais.

O piloto britânico Lewis Hamilton, atual campeão da Fórmula 1, pediu desculpas esta terça-feira, 26 de dezembro, por ter criticado nas redes sociais um sobrinho que pediu pelo Natal um vestido de princesa, que efetivamente recebeu e vestiu.

No vídeo publicado no Instagram (e entretanto apagado), o piloto diz estar muito triste e questiona a criança: "Porque é que estás a usar um vestido de princesa? Pediste isto no Natal?"

A criança responde afirmativamente e Hamilton insiste: "Porque é que pediste um vestido de princesa no Natal?". "Porque é bonito", responde a criança.

"Os meninos não usam vestidos de princesa", acrescenta o piloto.

Na sequência da publicação o piloto foi acusado de humilhar o sobrinho e de ser preconceituoso.

O piloto acabou por reagir publicando, também nas redes sociais, através do Twitter, um pedido de desculpas.

"Ontem estava a brincar com o meu sobrinho e apercebi-me que as minhas palavras foram inapropriadas, então retirei a publicação. Não queria causar dano nem ofender ninguém. Amo o facto de o meu sobrinho se sentir livre para se expressar, como aliás deve acontecer. As minhas profundas desculpas pelo meu comportamento, pois entendo que não é aceitável marginalizar e estereotipar alguém. Sempre defendi que as pessoas devem viver a vida como desejam e espero poder ser perdoado por este lapso", escreveu o atleta.

O britânico Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, de 32 anos, igualou este ano os quatro títulos do francês Alain Prost e do alemão Sebastian Vettel na Fórmula 1, ficando atrás apenas do alemão Michael Schumacher (sete) e do argentino Juan Manuel Fangio (cinco).