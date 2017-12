O entusiasmo do antigo presidente norte-americano e o nervosismo do príncipe não passam despercebidos no vídeo divulgado pelo Palácio de Kensington. “Tenho de falar com sotaque britânico?”, pergunta Obama antes de começar. Harry responde-lhe que não, porém "se fizer pausas muito grandes entre as respostas é provável que veja 'a cara'", brinca o príncipe.

Agora, a entrevista está no ar. Nela vários assuntos foram abordados e algumas advertências dadas, diz a BBC. Fonte do Palácio de Kensington citada pelo The Guardian tinha já referido que a conversa entre Harry e Obama se centrou no “interesse comum em construir plataformas para a próxima geração de jovens líderes”.

Usar as redes sociais para encontrar “terreno comum”

Barack Obama alertou para o uso irresponsável das redes sociais, referindo que estão a distorcer a compreensão das pessoas, propagando “desinformação”.

O ex-presidente mostrou-se preocupado com o futuro: os factos são facilmente descartados e as pessoas assimilam apenas o que lhes interessa, segundo os seus pontos de vista.

“Um dos perigos da internet é o facto de as pessoas poderem ter realidades completamente diferentes”, disse Obama. E não ficou por aqui. “Tem a ver com a forma como aproveitamos a tecnologia que permite uma multiplicidade de vozes, uma diversidade de pontos de vista”. No fim, o objetivo é, sempre, “encontrar um terreno comum”.