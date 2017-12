O atropelamento com fuga e está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da guarda.

Um homem de 55 anos morreu hoje de madrugada vítima de atropelamento com fuga numa estrada municipal no concelho de Palmela, no distrito de Setúbal, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

O atropelamento mortal ocorreu na Estrada Municipal 533, na zona de Poceirão, no concelho de Palmela, e o alerta às autoridades foi dado às 04:17, precisou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR, trata-se de um atropelamento com fuga e está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da guarda.

As operações de socorro envolveram elementos e meios dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura e da GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Setúbal, indicou a fonte do CDOS.