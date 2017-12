Um homem de 58 anos lançou a sua viatura, que continha botijas de gás e contentores com combustível, contra a sede do partido social-democrata (SPD) em Berlim, anunciou hoje a polícia.

O incidente ocorreu na noite de ontem, dia 24 de dezembro, e o homem, que disse às autoridades que queria suicidar-se, ficou ferido e teve de receber assistência hospitalar, disse a polícia, sem adiantar mais informação sobre o homem.

Não se registaram outras vítimas.

Um incêndio deflagrou no interior do veículo, mas foi imediatamente extinto pelo sistema anti-incêndios do edifício do SPD.

O homem disse também à polícia que tinha colocado antes um saco com material inflamável em frente da sede dos conservadores da CDU.

No domingo à noite, o porteiro da CDU indicara à polícia que um desconhecido tinha colocado, pouco antes das 23:00 (22:00 em Lisboa), um saco com botijas de gás de isqueiros.

"Continuamos a investigar a sua motivação, as razões que o levaram a tomar como alvo as sedes dos partidos políticos", disse à AFP um porta-voz da polícia de Berlim.

A CDU de Angela Merkel e o SPD de Martin Schulz integram a atual coligação governativa na Alemanha e iniciam em janeiro conversações para formar novamente Governo após as eleições de 24 de setembro.

A Alemanha está há três meses sem governo, situação inédita nos últimos 68 anos, à espera do início das conversações entre os dois partidos.