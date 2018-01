Um incêndio deflagrou hoje de manhã no topo da Torre Trump, no centro de Nova Iorque, noticiaram ‘media’ norte-americanos.

Segundo a televisão NBC, que cita fonte policial, os bombeiros responderam a um alarme de incêndio, aparentemente desencadeado por um problema elétrico.

O departamento de combate a incêndios de Nova Iorque confirmou à agência Associated Press que o fogo teve origem às 07:00 locais (12:00 em Lisboa) num andar do topo do edifício.

Até ao momento, não foi necessária qualquer evacuação e não há registo de qualquer vítima.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não está no edifício de apartamentos de luxo e escritórios de empresas.

De acordo com o Bussiness Insider, o incêndio provém de um apartamento 'penthouse' situado nos últimos andares.

Vários vídeos nas redes sociais dão conta do fumo que sai do topo da torre do presidente dos Estados Unidos.

A primeira-dama, Melania e o filho mais novo de Trump, Barron, viveram na torre durante os primeiros meses da sua presidência, mas mudaram-se pra a Casa Branca em junho último.