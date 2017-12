A igreja de Lavradas, no concelho de Ponte da Barca, ficou hoje de madrugada totalmente destruída na sequência de um incêndio, que se já encontra em fase de rescaldo, segundo o Comando de Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O alerta para o incêndio foi dado através do número 112, às 04:52, não havendo vítimas a registar, de acordo com a fonte do CDOS de Viana do Castelo.

“Quando os bombeiros chegaram ao local, a igreja já estava totalmente destruída pelo incêndio”, disse a mesma fonte.

Às 08:00, ainda estavam no local 28 operacionais, auxiliados por oito veículos, entre GNR, Bombeiros de Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Ponte de Lima.