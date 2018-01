Um incêndio deflagrou esta quinta-feira de manhã numa garagem de um prédio em Valongo, distrito do Porto, provocando danos em diversas viaturas, disse hoje à Lusa fonte dos bombeiros voluntários locais.

Um incêndio numa garagem de um prédio de 7 andares e cerca de uma centena de apartamentos, em Valongo, destruiu vários carros, avança a SIC Notícias.

Segundo a fonte dos Bombeiros Voluntários de Valongo, “a primeira indicação recebida foi de que o incêndio terá afetado entre 20 a 30 viaturas”.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto afirmou que o alerta foi dado às 07:50 e que às 09:15 o fogo que deflagrou na garagem do edifício já estava “dominado”.

“Neste momento [09:15], os bombeiros estão a proceder à extração do fumo do local”, acrescentou.

De acordo com informação disponível na página da internet da Proteção Civil, no local encontram-se 43 operacionais, apoiados por 15 viaturas.