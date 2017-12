“Na nova diretiva operacional que o Governo se comprometeu a apresentar até ao final do ano, um dos elementos novos é o desaparecimento de fases, porque, como dramaticamente vimos em 2017, as duas ocorrências de maior gravidade decorreram fora da chamada 'Fase Charlie' [a mais crítica], uma em junho e outra em outubro”, afirmou Eduardo Cabrita, a dois dias de se completar seis meses desde o fogo de Pedrógão Grande.

O Governo vai eliminar as fases de combate aos incêndios florestais na nova diretiva operacional a sair até ao final do ano, anunciou hoje na Ericeira (Mafra) o ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita.

O presidente da LBP referiu que o organismo que lidera lutou por esta decisão e que agora o importante é que seja posta em prática, alertando que não deve ser apenas no caso dos incêndios.

“Existem dispositivos de outros tipos de catástrofes, como inundações ou neve, que exigem que as decisões sejam tomadas com abrangência. As coisas devem ser planeadas e não decididas a cada momento”, afirmou.

Jaime Marta Soares disse ainda que foi efetuado hoje um pedido de reunião urgente com o ministro Eduardo Cabrita, de modo a analisar um conjunto de propostas que foram enviadas pela LPB.

“Das propostas enviadas, que foram mais de 20, destaco uma Direção Nacional de Bombeiros autónoma, independente e com orçamento próprio, o Comando Autónomo de Bombeiros e a criação de zonas operacionais”, salientou, referindo que algumas decisões não podem ser adiadas.