“As famílias em situação de emergência de auxílio foram identificadas pela equipa de terreno da FPF e as obras iniciadas ainda antes do final de 2017 prosseguem a bom ritmo, sendo alvo de acompanhamento constante pelos responsáveis do organismo que tutela o futebol português”, refere a federação, em comunicado.

Ao todo estão a ser aplicados 721.941,79 euros, montante proveniente das receitas de bilheteira dos jogos particulares com Estados Unidos e Arábia Saudita e através das linhas telefónicas do ‘call center’ solidário instalado na Cidade do Futebol, bem como dos donativos feitos diretamente à FPF.

“Foi uma ação relâmpago. O que nos estava a faltar. Eu só tinha orçamentos. E quando recebi o telefonema das empresas a dizer que a Federação iria cobrir essas despesas foi muito bom! A FPF ajudou-nos no telhado, nas janelas, nas portas e na reconstrução do interior da casa, porque nós não tínhamos esses materiais. Agradeço à Federação, a quem foi ver o futebol. Agradeço do fundo do coração, eu e a minha família", disse Daniel Baptista, beneficiário desta ação social em Vieira de Leiria.