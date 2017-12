"Obrigado à Guatemala pela sua importante decisão de transferir a embaixada para Jerusalém! Maravilhosas notícias e verdadeira amizade", escreveu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Emmanuel Najshon, no Twitter.

A Guatemala foi o primeiro país a declarar a transferência da sua representação diplomática para Jerusalém desde que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu a cidade como capital de Israel, no dia 6, e deu instruções para a mudança da embaixada norte-americana.

Também a República Checa reconhece Jerusalém Ocidental como capital de Israel.

O Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunciou no domingo que o país vai transferir a embaixada que tem em Telavive para Jerusalém, no seguimento da aliança com os Estados Unidos, que reconheceram esta última cidade como capital de Israel.

“Querido povo de Guatemala, conversei hoje com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e falámos das excelentes relações que temos tido enquanto nações desde que a Guatemala apoiou a criação do Estado de Israel”, diz Jimmy Morales, numa publicação na rede social Facebook.