A campanha foi oficialmente lançada com a publicação de um decreto do Conselho da Federação no jornal oficial Rossiskaïa Gazeta.

Este decreto confirma igualmente o dia 18 março de 2018 como a data do escrutínio, conforme a decisão tomada na sexta-feira pelo Conselho da Federação Russa.

O dia das eleições presidenciais coincide com o quarto aniversário da assinatura do tratado de anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia, dois dias após um referendo considerado ilegal por Kiev e pela comunidade internacional.

Chegado ao poder em 2000, Vladimir Putin anunciou ser candidato a um quarto mandato nas presidenciais do próximo ano que, caso vença, o colocam na liderança da Rússia até 2024, tornando-o no dirigente russo há mais tempo no poder depois de José Estaline.

Vladimir Putin afirmou na passada quinta-feira que irá apresentar-se como candidato independente e não como representante do partido Rússia Unida, que lidera, contando com “um amplo apoio dos cidadãos”.

De acordo com uma sondagem do instituto independente Levada, publicada na quarta-feira, Vladimir Putin, sem um verdadeiro adversário, tem 75% das intenções de voto.

O seu principal opositor, Alexeï Navalny, não deverá apresentar-se à corrida eleitoral devido às várias condenações pela justiça de que é alvo, nomeadamente por desvio de fundos, numa série de casos que denunciou como sendo fabricados.