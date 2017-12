O edifício de apoio ao Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Oleiros vai ser alvo de requalificação, uma obra cujo valor ultrapassa os 660 mil euros, anunciou hoje a autarquia local.

"As obras previstas serão financiadas pelo Fundo Rainha D. Leonor, no valor de 283 mil euros, sendo o restante montante (378 mil euros) assegurado pela Misericórdia de Oleiros com o apoio município", refere em comunicado a Câmara de Oleiros, no distrito de Castelo Branco.

O projeto contempla não só o próprio edifício, mas também o espaço exterior envolvente, pertencente também à Santa Casa da Misericórdia de Oleiros.

Além de uma zona de convívio, ajardinada, com mesas e bancos, onde jovens, idosos e população em geral possam conviver, existirão também pistas de minigolfe, ‘bowling' e jogo de damas a uma escala urbana, com o intuito de cativar os jovens a interagirem com o público mais idoso.

Na área a intervir, será ainda resolvido o problema da definição dos espaços de circulação e estacionamento, onde se inclui uma zona para paragem de autocarros e a criação de estacionamentos que apoiam a Escola Secundária Padre António de Andrade e a estrutura residencial para idosos.

Para realizar a requalificação do edifício e do espaço envolvente, foi apresentada uma candidatura ao Fundo Rainha D. Leonor, criado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e pela União das Misericórdias Portuguesas, que serve para ajudar as misericórdias a concluírem respostas sociais prioritárias que propiciem a inovação social e a intergeracionalidade.

O projeto de Oleiros foi selecionando de entre 91 candidaturas e vai ser contemplado pelo fundo, com uma verba de 283 mil euros.