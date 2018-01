O alerta de tsunami que tinha sido emitido hoje após um sismo de magnitude 7,6 na escala de Richter ocorrido no mar das Caraíbas ao largo da costa das Honduras foi entretanto levantado.

De acordo com o Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico, com base nos dados disponíveis, deixou de haver ameaça de tsunami na sequência do forte terramoto registado na noite de terça-feira.

O sismo, que teve lugar pouco antes das 22:00 (03:00 em Lisboa), ocorreu no mar a uma profundidade de dez quilómetros, a 44 quilómetros a leste das ilhas Swan, arquipélago hondurenho praticamente desabitado situado entre o Belize e Cuba, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica mundial.

O terramoto levou ao ativar de alertas e avisos relativos à ameaça de ondas de tsunami abrangendo Cuba, México, Honduras, Belize e Jamaica, bem como as Ilhas Caimão, Porto Rico e as Ilhas Virgens.

Não foi reportada, até ao momento, a ocorrência de vítimas ou danos materiais significativos na sequência do abalo.

Este foi, no entanto, um dos mais fortes sismos registados nas Caraíbas, com uma magnitude superior ao terramoto que em 2010 devastou o Haiti e fez mais de 300 mil mortos.