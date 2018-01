Na habitual conferência de imprensa depois da realização do Conselho de Ministros espanhol, o ministro Porta-voz, Ínigo Méndez de Vigo, assegurou que essa possibilidade é “uma falácia” e “uma pretensão irrealizável” porque vai contra as normas jurídicas e “contra o sentido comum”.

No caso de os independentistas avançarem com essa possibilidade, Madrid está preparado para atuar e recorrer de forma imediata, já que há razões jurídicas que garantem que a investidura do presidente regional tem de ser presencial e o candidato “pode falar desde a tribuna ou o assento [de deputado regional], não através do [ecrã de] plasma”.

Fugido na Bélgica, o ex-presidente do Governo regional catalão está a tentar ser investido novamente no lugar, depois de os partidos independentistas terem conseguido manter a maioria dos lugares do parlamento regional nas eleições de 21 de dezembro passadas, com 70 representantes num total de 135.

O problema é que há cinco deputados regionais eleitos fugidos em Bruxelas, entre eles Puigdemont, e três detidos em estabelecimentos na região de Madrid que, se não se demitirem para que os lugares sejam substituídos por outros independentistas, farão o bloco separatista perder a maioria absoluta no parlamento.