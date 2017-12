Em novembro, a Associação dos Profissionais da Guarda tinha alertado que as obras do Posto da GNR da Ericeira estavam concluídas desde novembro de 2016, mas o posto continuava sem abrir, enquanto os 30 militares continuavam a trabalhar em “instalações exíguas, degradadas, sem condições de dignidade e completamente desadequadas à função de polícia”.

As obras foram efetuadas na sequência de um protocolo celebrado entre o MAI e a Câmara de Mafra, que cedeu o edifício e assumiu a responsabilidade de proceder a obras de remodelação e adaptação.

As obras custaram cerca de 850 mil euros, dos quais 500 mil são financiados pelo Ministério da Administração Interna, e os restantes pela Câmara de Mafra, que cedeu por 50 anos o terreno e o edifício.

O Posto da GNR da Ericeira serve uma população de 21 mil habitantes e patrulha um território de 75 quilómetros quadrados.

MAI, município e GNR celebraram também hoje um protocolo para criarem condições para haver um novo Posto da GNR no Livramento, para qual ainda não há estimativa de custos.

Ao abrigo do acordo, a Câmara não só vai ceder a antiga escola primária do Livramento, como vai responsabilizar-se por suportar parte dos encargos e lançar concurso para as “obras de requalificação e adequação”, afirmou o autarca.

O autarca explicou que se trata de uma intervenção importante, uma vez que os militares ocupam instalações “vetustas e decadentes”.

Além disso, as novas instalações vêm contribuir para reforçar a segurança na zona interior do concelho, correspondente às freguesias de Enxara do Bispo, Gradil/Vila Franca do Rosário (concelho de Mafra), Freiria e Turcifal (concelho de Torres Vedras).