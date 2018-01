Mário Soares é homenageado com um tributo junto ao jazigo onde foi depositado o corpo do ex-Presidente da República, no cemitério dos Prazeres.

A cerimónia decorrerá pelas 16:00 e além dos seus filhos, Isabel e João Soares, estarão presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.

Após o tributo junto ao jazigo, é inaugurada na galeria de exposições temporárias da capela do cemitério a exposição “A cerimónia do Adeus, o funeral de Estado de Mário Soares visto pelos fotógrafos”.

Mário Soares faleceu em 7 de janeiro do ano passado no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, depois de ter permanecido internado 25 dias, os últimos dos quais em “coma profundo”.

O Governo decretou então três dias de luto nacional e um funeral com honras de Estado, tendo o corpo do ex-chefe de Estado permanecido mais de 24 horas na Sala dos Azulejos do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, por onde passaram as mais destacadas figuras da política portuguesa.