Em declarações à agência Lusa, o presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, Jorge Delgado, disse que “o recorde absoluto de procura alcançado em 2017 reforça a linha de crescimento que o Metro apresenta praticamente desde o primeiro ano de operação”.

“É um resultado notável, mas que apenas faz aumentar a nossa responsabilidade e a nossa exigência no sentido de continuar a prestar um serviço de muita qualidade à população. Por outro lado, estes números - a somar aos estudos técnicos muito profundos e às decisões tomadas pelo Governo e, em concreto, pelo Ministério do Ambiente quanto à expansão da rede - são mais um dado que contribui para as expectativas que todos temos quanto à justificação e à viabilidade económica das novas linhas”, acrescentou.

De acordo com os dados de 2017, ainda preliminares, o metro totalizou 60,6 milhões de validações, o que corresponde a um crescimento de 4,5% face aos 58 milhões de 2016.

Os números demonstram que “todas as linhas da rede deram um contributo positivo para o crescimento, com destaque, em termos absolutos, para o tronco comum Senhora da Hora–Estádio do Dragão”, responsável por quase 50% do aumento das validações, com um acréscimo de cerca de 1,3 milhões de clientes e uma subida de 4,1%, referiu fonte da empresa.