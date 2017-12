O discurso foi proferido durante o Conselho de Fundadores da Fundação Serralves, que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do ex-Presidente Aníbal Cavaco Silva, também fundador de Serralves, a título honorário.

“É uma grande instituição de contemporaneidade que nos coloca nesse eixo da vanguarda da contemporaneidade. Temos muito orgulho e gosto em ter decidido que a coleção Miró ficasse na cidade do Porto e, nesta cidade, que Serralves fosse o local de exibição dessa coleção. Temos muitos modelos de cooperações em todas as dimensões, que Serralves tem assumido, e - permitam-me sublinhar - em termos de descentralização. Serralves pode contar com o Estado, com este Governo e com este Ministro”, finalizou o ministro da Cultura.

A Fundação Serralves anunciou que, este ano, conta com 20 novos entidades que assinaram os protocolos de “novo fundador”.

Artur Santos Silva recebeu hoje o estatuto de “Fundador de Serralves a título honorário”, devido ao “papel relevante que teve na Fundação, no seu crescimento e consolidação”, tendo sido membro do conselho de Administração entre 1996 e 1997.