“Na próxima semana vamos concretizar aquelas que são as medidas já identificadas [para combater a seca] e que já referi: quais são as barragens onde vamos fazer as dragagens, sobretudo no sul do país, porque têm fundos arenosos enquanto que no norte são de fundos de granito”, disse Matos Fernandes aos jornalistas, no Porto.

Falando à margem da cerimónia de entrega de os Green Project Awards, no edifício da Alfândega do Porto, o ministro referiu que estas dragagens a efetuar em “pelo menos dez barragens” ficará concluída até junho.

O objetivo, disse, “é aumentar a capacidade de reserva” dessas mesmas barragens para que, no próximo verão, o país esteja “em melhores condições para combater a seca”.

Matos Fernandes destacou ainda outras medidas de combate à seca como a “promoção da ligação entre barragens” e o “alteamento de reserva” de algumas albufeiras.

Segundo o ministro, contudo, “com mais ou menos chuva”, há a necessidade de todos serem rigorosos na utilização da água.

“O grande segredo é poupar água”, frisou, apelando aos empresários para que tentem que os seus “processos industriais sejam mais eficientes” e aos detentores de explorações agrícolas para que “encontrem formas de produzir e reduzir o consumo de água”.