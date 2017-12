Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Em Monção, não falta nada no cardápio. A gastronomia típica do concelho é capaz de compor uma refeição inteira, já que os sabores monçanenses estendem-se desde os manjares do Rio Minho (arroz de lampreia e sável) e do cordeiro à Moda de Monção, até à doçaria (barrigas de freira, roscas, rosquilhos, papudos e natas de Alvarinho) e ao vinho (a casta Alvarinho é a mais típica da zona de Monção e Melgaço).

Com tanto para provar, o mais certo é ficar satisfeito em qualquer restaurante monçanense mas, para ajudar na escolha, aqui ficam três sugestões:

Sete à sete

Rua Conselheiro João Cunha

4950-469 Monção

Site: http://restauranteseteasete.pai.pt/

Restaurante Dona Maria

Hotel Dom Afonso - Qt.ª da Caldeira

Estrada de Melgaço4950-420 Monção

Site: http://www.hoteldomafonso.pt/restaurante.html

Taberna das Travessas

Rua Sá da Bandeira

64950-509 Monção

Site: https://www.facebook.com/tabernadatravessa/

No que toca ao artesanato, o linho é rei, já que a arte da tecelagem desta fibra conta com uma tradição secular na zona de Monção.

Quando o sol se puser, e depois de explorar a gastronomia e o artesanato de Monção, é altura de encontrar um sítio para pousar a cabeça. Aqui ficam algumas sugestões de casas de turismo rural:

Casa de São Bento da Torre Lugar de São Bento

4950-095 Monção

T. 251 651 842 | 917 721 280

Site: http://www.casasaobento.com

E-mail: casa_s.bento@sapo.pt | casasaobento@casasaobento.com

Solar de Serrade

Quinta de Serrade- Mazedo 4950-280 Monção

T. 251 654 008 | 965 805 264

Site: http://www.solardeserrade.pt/

E-mail: info@solardeserrade.pt | solardeserrade@hotmail.com

Quinta de Brei Lugar de Fontão

4950-643 Monção

T. 253 264 835 | 912 599 114 | 933 932 005

Site: http://www.quintadebrei.com/

E-mail: reservas@quintadebrei.com | info@quintadebrei.com

Quinta da Portelinha

Portelinha-Cortes 4950-850 Monção

T. 251 652 911 | 964 276 111

Site: http://www.portugalquinta.com

E-mail: qportelinha@hotmail.com

Casa da Valinha

Valinha 4950-132 Monção

T. 226 183 521 | 934 051 104

Site: http://www.quintadavalinha.com/

E-mail: maria.canedo@quintadavalinha.com

Terras de Conclave Agroturismo

Cabo - Barbeita 4950-045 Monção

T. 251 538 251 | 939 547 313

Site: http://www.terrasdeconclave.pt

E-mail: jdpereira@outlook.pt

Quinta da Teimosa

Lugar dos Milagres - Cambeses 4950-104 Monção

T. 251 652 479 | 967 615 605

Site: http://quintadateimosa.pt/en/

E-mail: info@quintadateimosa.pt