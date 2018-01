A organização não-governamental (ONG), com sede em Londres, indicou que mais de 65% das vítimas civis morreram em bombardeamentos aéreos realizados por “aviões do regime sírio e da Rússia” em várias zonas do país.

O Observatório precisou, em comunicado, que 178 das pessoas que morreram em dezembro eram menores de idade e que 130 eram mulheres.

Do total de civis, 66 morreram devido a ataques de artilharia, mísseis e projéteis das forças leais ao regime de Bashar Al Assad.

Outras 47 pessoas perderam a vida em ataques aéreos da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos.

Além dessas pessoas, outras cinco foram executadas extra-judicialmente pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI) e 22 morreram em explosões de carros armadilhados e outras cargas explosivas.

A ONG contabiliza ainda a morte de 191 combatentes das forças leais a Damasco e 235 sírios de diversas forças e milícias pró-governamentais. Também foram mortos 13 combatentes do grupo xiita libanês Hezbollah e outros 79 de diferentes nacionalidades.