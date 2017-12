O cardeal Bernard Law, antigo arcebispo de Boston que foi acusado de encobrir casos de abusos sexuais de menores envolvendo o clero, desencadeando a pior crise do catolicismo nos Estados Unidos, morreu na terça-feira aos 86 anos.

A notícia da morte foi avançada por uma fonte do clero que falou sob anonimato à agência de notícias norte-americana Associated Press (AP), sendo de esperar, mais tarde, um anúncio oficial por parte do Vaticano.

Bernard Law, que tem estado doente e foi recentemente hospitalizado em Roma, chegou a ser um dos mais importantes líderes da Igreja Católica nos Estados Unidos.