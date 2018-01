"Muro de Berlim", "mamarracho", "paredão". As designações têm sido várias e a opinião consensual: os habitantes da vila da Batalha, no distrito de Leiria, não estão satisfeitos com a intervenção que está a ser feita para proteger o Mosteiro de Santa Maria da Vitória do ruído e da poluição atmosférica proveniente dos milhares de carros que todos os dias atravessam a Estrada Nacional nº1 (EN1).

A própria Câmara Municipal da Batalha reconhece que o estado atual da obra não é o mais interessante, pelo menos do "ponto de vista do impacto visual gerado pelos maciços de betão", mas reitera que o resultado final desta importante intervenção ambiental garantirá uma resposta consonante face aos graves e notórios sinais de degradação que o Mosteiro apresenta.

Mas há uma garantia: isto não é para ficar assim.

A autarquia recorda, através de um comunicado enviado às redações, que as barreiras de betão ficarão envolvidas por uma cortina arbórea, com a última fase da obra, que se prevê que termine no final do mês de fevereiro deste ano, a incluir a criação de um jardim vertical através da plantação de milhares de árvores e diferentes espécies arbustivas, com o intuito de preservar o monumento do ruído, das vibrações e do dióxido de carbono que diariamente é libertado pelos 14 mil automóveis que circulam na EN1.

créditos: CMB/DR

A intervenção procura diminuir significativamente duas grandes ameaças que todos os dias desgastam e deterioram alguns elementos do mosteiro, de acordo com diversos estudos científicos publicados e que, atendendo ao arrastar do problema durante décadas, urge resolver.