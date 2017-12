Nas previsões mais recentes para o dia da consoada, o IPMA regista precipitação no Sul do país e neblina ou nevoeiro matinal, precisando que os períodos de chuva fraca ou chuvisco no Algarve se irão estender a toda a região a partir do início da tarde. A temperatura mínima deverá subir.

No domingo, nas regiões Norte e Centro o céu deverá estar pouco nublado ou limpo, mas com aumento gradual de nebulosidade a partir da tarde e com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral da região Centro no final do dia.

Nas regiões do interior haverá formação de geada e uma pequena subida da temperatura mínima no litoral da região Centro.

Na Grande Lisboa, um aumento da nebulosidade deverá ocorrer a partir do meio da manhã, existindo possibilidade de períodos de chuva fraca no final do dia.