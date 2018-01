Segundo Carlos Faias, parte do combustível que se encontrava nos tanques do navio derramou, entretanto, para o interior do porto da Madalena do Pico, situação que obrigou à colocação de barreiras de retenção da poluição e a trabalhos de limpeza, mas é necessário agora avançar com um plano de trasfega do combustível que ainda está no barco.

"Os mergulhadores que entretanto estiveram no local não encontraram quaisquer fugas, neste momento, de combustível", garantiu o administrador da Atlânticoline, admitindo, porém, que o tanque central do "Mestre Simão" "estará ainda cheio de combustível", o que obrigará a avançar com um plano de trasfega desse combustível, "para evitar futuras situações de poluição ambiental".

Carlos Faias disse também estar a aguardar que as empresas contactadas pela Atlânticoline, com vista a uma eventual remoção do navio encalhado, apresentem um plano às autoridades, sobre a forma como o "Mestre Simão" será retirado do local onde se encontra, mas reconheceu que não será tarefa fácil.

"O navio está estável, está assente num fundo rochoso, e aquilo que nos foi dado a entender, numa fase preliminar, é que será uma remoção que não será fácil de fazer, exigirá meios que não há localmente, mas vamos aguardar pelas propostas de plano e pelo parecer vinculativo das companhias de seguro", explicou o administrador.