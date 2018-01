As conversações, que deverão prolongar-se por seis dias, servirão para as partes decidirem se avançam com negociações formais para a formação de uma coligação.

Merkel tem dito que os seus democratas-cristãos (CDU) querem apenas negociar uma "grande coligação", como aquela que lhe permitiu Governar a Alemanha desde 2013, mas Martin Schulz tem sublinhado que outras opções, como o apoio do seu SPD a um governo conservador minoritário, devem manter-se sobre a mesa.

Se não conseguirem chegar a acordo, a Alemanha poderá ter de avançar para novas eleições legislativas, o que poderá beneficiar o partido de extrema-direita AfD.

Numa primeira reunião informal, na quarta-feira, as duas partes asseguraram, num breve comunicado, que “a confiança aumentou": "Iniciamos as negociações com otimismo”.