A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) submeteu na sexta-feira, 29 de dezembro, a candidatura para a construção do novo Centro de Saúde Fernão de Magalhães a fundos comunitários, através do Programa Operacional Centro 2020, informou aquele organismo da administração do Estado.

As novas instalações, localizadas na zona onde atualmente funciona o centro de saúde, na Avenida Fernão de Magalhães, no centro de Coimbra, “têm um custo previsto de 3,6 milhões de euros”, afirma a ARSC, numa nota enviada à agência Lusa.

“De acordo com a calendarização preestabelecida, a construção iniciar-se-á em 2018 e ficará concluída em 2020”, acrescenta a ARSC, adiantando que o novo edifício terá “quatro pisos, uma cave e parque de estacionamento com 37 lugares”.

O Centro de Saúde Fernão de Magalhães, que serve perto de 30 mil pessoas, funciona num espaço “sem condições” para o desempenho das suas funções, afirmam utentes, profissionais e responsáveis designadamente do setor e autárquicos, que reivindicam há muito tempo novas instalações.

Desde a criação, este mês, da Unidade de Saúde Familiar (USF), no terceiro piso do atual edifício, passou a haver "utentes de primeira e utentes de segunda", sustenta a comissão de utentes do Centro de Saúde Fernão de Magalhães, que em 20 de dezembro promoveu uma manifestação exigindo o "avanço urgente" da construção do novo equipamento.

Os utentes que são atendidos nos restantes pisos – cerca de 20 mil – estão "ao frio e à chuva" e com falta de pessoal médico, alerta a comissão, referindo que só a USF abrange cerca de nove mil pessoas.