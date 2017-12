Henrique Martins explicou ainda que de facto se tem verificado um aumento de utentes do SNS 24, mas este aumento não está relacionado com o aumento absoluto de doentes, mas sim com o recurso dos doentes a este serviço após o início, a 08 de dezembro, de uma campanha em que se pede aos utentes para recorrerem ao SNS 24 antes de irem às urgências.

“Até à campanha andávamos sempre nas 40 e tal chamadas por dia relacionadas com sintomas gripais e, dois dias depois da campanha, os números começaram a subir, porque o serviço passou a ter um perfil de maior utilização”, disse.

De acordo com o responsável, as chamadas de gripe neste momento já estão idênticas às ocorridas em período homólogo, com mais de 600 casos diários, tendo “começado a subir praticamente duas semanas depois do igual período do ano passado”.

“A sério, foi no Natal, a 25 de dezembro, quando começou o fenómeno da gripe. No ano passado, cerca de duas semanas antes já estávamos com um perfil típico da época gripal”, sublinhou.

Henrique Martins salientou ainda que “é claro” que estes valores cresceram por maior utilização do serviço SNS 24, visto que esta subida aconteceu proporcionalmente com todos os perfis que discriminam os problemas que levaram os utentes a ligar.