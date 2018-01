As encomendas podem ter chegado tarde a Portugal, mas as compras destas festas no retalhista online Amazon deram uma ajuda a Jeff Bezos. O fundador da plataforma é o homem mais rico do mundo e, depois de ver a fortuna aumentar para os 105,1 mil milhões de dólares (qualquer coisa como 87,99 mil milhões de euros), é mais rico que muitos países.

Os dados são da lista de milionários da Bloomberg, que acompanha as subidas e descidas das fortunas dos mais ricos do planeta. Se a compararmos com a lista do Produto Interno Bruto (PIB) dos países que constituem esse mesmo mundo, vemos que há muita gente com mais dinheiro que nações.

Bezos tem no banco quase o mesmo que Marrocos produziu no ano passado (88,3 mil milhões de euros). As estatísticas do Fundo Monetário Internacional mostram que Bezos tem mais de metade do que Portugal produziu no ano passado. O PIB português em 2017 ronda os 169,6 mil milhões de euros, apenas mais 81,6 mil milhões que aquilo que o fundador da Amazon e dono do jornal norte-americano ‘Washington Post’ guarda na carteira.

Para além de ser mais rico que a Islândia, a Tunísia, a Jamaica e a Estónia juntas, Jeff Bezos viu a fortuna crescer mais rápido que as economias da Islândia, Mónaco e Belize em dois anos.