Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Para usufruir da beleza desta região e aproveitar ao máximo toda a sua oferta cultural, o melhor é mesmo marcar umas noites numa das seguintes unidades de turismo rural:

Casa do Fontanário

Largo do Chafariz Novo D. Maria I, Apartado 31 2514 - 909 Óbidos

T. 262 958356 | 262950020

Site: www.casadofontanario.net

E-mail: mail@casadofontanario.net

Casa do Relógio

Rua da Graça, Apartado 12 2510 - 909 Óbidos

T. 262 959282 | 262 958554

Site: www.casadorelogio.com

E-mail: reservas@casadorelogio.com

Casa D’Óbidos

Quinta de São José 2510 - 135 Óbidos

T. 262 950 924

Site: www.casadobidos.com

E-mail: casadobidos@gmail.com

Casa S. Thiago do Castelo

Largo de S. Tiago, 1 2510 - 106 Óbidos

T. 262 959 587

Site: www.casas-sthiago.com

E-mail: reservas@casas-sthiago.com

Casa de Campo São Rafael

Estrada Nacional, 8 Casal do Zambujeiro 2510 - 216 Óbidos

T. 262 950 582

Site: http://www.casasaorafael.com/

E-mail: info@casasaorafael.com

Quinta da Torre

Estrada do Bairro 2510 - 080 Óbidos

T. 917 649 596

Site: www.quintadatorre-obidos.com

E-mail: geral@quintadatorre-obidos.com

Rio do Prado

Rua das Poças - Arelho 2510 – 191 Óbidos

T. 262 959 623

Site: www.riodoprado.pt

E-mail: riodoprado@me.com

B&B Quinta da Olivia

Quinta D. Maria 2510 – 134 Óbidos

T. 262 950 729 | 935 886 375

Site: www.quintadaolivia.com

E-mail: info@quintadaolivia.com

Quanto a produtos típicos, há um que se destaca acima de todos os outros: a Ginja de Óbidos, também conhecida como “Ginjinha de Óbidos”.

De cor vermelho escuro, o licor apresenta duas variedades distintas: o licor simples e o licor com frutos no seu interior, por vezes aromatizado com baunilha ou um pau de canela. Mais ou menos alcoólica, doce ou ácida, a ginja é um ex-libris da vila que cede a fama à noite de Óbidos.

Produtores:

Oppidum

Licor de Ginja (20.º vol.)

Produzido e engarrafado por Dário Pimpão

Rua Padre J. Honorato, 3

2510-651 Sobral da Lagoa

T. 262 969 109 (fábrica) | 262 969 696 | 966030925

Site: www.ginjadeobidos.com

E-mail: geral@ginjadeobidos.com

Frutóbidos

Licor de Ginja (20.º vol.)

Produzido e engarrafado por Frutóbidos – Licores e Transformação de Frutas, Lda.

2510 Amoreira

T. 262 969 479

Site: www.frutobidos.pt

E-mail: info@frutobidos.pt

LicÓbidos - Fabrico Artesanal de Licores, Lda

Zona Industrial Talhos Novos

Rua Sol Nascente, Fracção A, Lote 6

Ponte Seca

2510 701 Gaeiras

T. 262 601 544 | 912 815 006

Site: www.licobidos.com

E-mail: geral@licobidos.com