Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Oliveira do Hospital, sendo um concelho vizinho da Serra da Estrela, partilha alguns dos seus sabores e tradições, como é o caso do Queijo Serra da Estrela e dos vinhos do Dão. Para além destes dois símbolos da região, vale a pena provar o cabrito assado, os torresmos da Beirã, a feijoada da Beirã, o arroz de míscaros, carne de vinha-de-alhos, as papas de mogango e os enchidos. Na doçaria, escolhas também não lhe faltam: tigelada fina, tigelada grossa, requeijão com doce de abóbora, cavacas da Aldeia das Dez, os "cavaleiros" e as queijadas de requeijão.

Para além de ficar a conhecer Oliveira do Hospital através dos seus sabores, uma outra alternativa é o artesanato. As tradições populares são muitas e variadas: pode levar para casa bordados, tapetes, colheres de pau, facas e cestos ou ainda um pouco do sabor de Oliveira de Hospital, como o mel ou o azeite. Agrupámos alguns dos produtores destes produtos:

Queijo e Requeijão Serra da Estrela DOP

- Dos Lobos

- Queijaria Artesanal Paulo Rogério

Produtos Tradicionais (mel, compotas, azeite, frutos secos, chás)

- Go Star

- Azeites do Cobral

- Jugais

- Dos Lobos

Burel (tecido de lã de ovelhas de raça bordaleira)

- Serranices & Arredores

Artesanato

- Art'e Lata

Quanto à oferta de casas de turismo rural, aqui ficam as sugestões do SAPO24:

Boutique Hotel Quinta da Geia

Largo do Terreiro do Fundo do Lugar 3400-214 Aldeia das Dez

T. 238 670 010

Site: https://quintadageia.com/pt/

E-mail: quintadageia@mail.telepac.pt

Casa Ci

Rua Dr. António Simões Saraiva, 3 3405-633 Vila Franca da Beira

T. 238 648 122 | 917 584 314

Site: https://www.casaci.com.pt

E-mail: geral@casaci.com.pt

Casa do Secolinho

Rua Coronel Diamantino Amaral 3400 – 218 Aldeia das Dez, Secolinho

T. 238 671 158 | 917 414 725

Site: http://casasecolinho.com/

E-mail: info@casasecolinho.com | reservas@casasecolinho.com

Quinta da Madrugada

Avô 3400-384 Oliveira do Hospital

T. 962 558 890

Site: http://www.quintadamadrugada.com/

E-mail: stay@quintadamadrugada.com

Quinta do Caramulo

Ladeira do Parceiro 3400-644 Grão

T. 964 529 914

Site: https://www.quintadocaramulo.com/

E-mail: quintadocaramulo@gmail.com

Quinta da Moenda

Avenida da Fronteira 3400-301 Alvôco das Várzeas

T. 238 666 443

Site: http://www.quintamoenda.com/

E-mail: quintadamoenda@gmail.com