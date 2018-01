A Human Rights In China (HRIC) apelou hoje à libertação imediata do ativista Tashi Wangchuk, que promove a língua tibetana, que pode ser punido com 15 anos de prisão por um tribunal chinês por "incitar ao separatismo".

Em comunicado, a organização não-governamental de defesa dos Direitos Humanos condena a “detenção prolongada” e “perseguição” ao ativista, que “defendeu pacificamente uma educação genuinamente bilingue no Tibete, para que a língua e cultura tibetanas possam ser preservadas”. Tashi Wangchuk compareceu, na semana passada, perante um juiz, na província chinesa de Qinghai, depois de ter aparecido num documentário produzido pelo jornal norte-americano The New York Times (NYT). “O artigo 4 da Constituição chinesa garante a liberdade de todas as nacionalidades chinesas, para que possam usar os seus idiomas e preservar os seus costumes”, lembra o HRIC. Este caso é “outro exemplo evidente” do “mau uso do sistema judicial, por parte das autoridades chinesas, como instrumento de opressão”, denuncia a organização. Os procuradores apresentaram evidências contra o ativista com base no vídeo de nove minutos do NYT, de 2015, que conta como Tashi processou funcionários locais por impedirem o ensino da cultura e língua tibetana. A versão ‘online’ do NYT está bloqueada na China. Com apenas cerca de três milhões de habitantes, o Tibete é uma das regiões chinesas mais vulneráveis ao separatismo, com os locais a argumentarem que o território foi durante muito tempo independente até à sua ocupação pelas tropas chinesas em 1951. Por outro lado, Pequim considera que a região, que tem uma área equivalente ao dobro da Península Ibérica é, desde há séculos, parte do território chinês.