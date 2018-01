Gritando palavras de ordem como “os CTT são do povo” e “encerrar é um roubo”, elementos do Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) distribuíram panfletos e empunharam cartazes.

À ação juntaram-se os vereadores na Câmara de Lisboa do PCP João Ferreira e do Bloco de Esquerda, Ricardo Robles, assim como as deputadas do BE Mariana Mortágua e Isabel Pires.

“Deparámos que vão encerrar 22 estações no país, três em Lisboa, e esta mesmo no centro da cidade, numa zona histórica, junto ao Martim Moniz, onde a população sénior depende muito destes serviços para receber a pensão e fazer pagamentos. A população vai ter de se deslocar para outros locais da cidade com prejuízo da sua qualidade de vida”, criticou Ricardo Robles.

O vereador bloquista lembrou ainda que houve uma “lógica de saque predadora” do PSD/CDS-PP “sobre este serviço público dos CTT”, empresa muito antiga do país, com uma “lógica de desmantelamento do serviço público”.

Apesar de o município não ter responsabilidade na matéria, mas na defesa dos lisboetas, Ricardo Robles diz que a autarquia “se vai bater junto do Governo para garantir que estes serviços públicos de proximidade se mantenham para haver o benefício da população”.

Em relação às exigências da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), que na quinta-feira divulgou 24 novos indicadores de serviço dos CTT até 2020 para garantir um “maior nível de qualidade do serviço postal universal”, Ricardo Robles avançou que, se pudessem “forçar ou garantir que a maioria dos balcões se manteria, já teriam um efeito positivo”.

Também o vereador do PCP João Ferreira sublinhou estar solidário “com a luta justa e necessária das populações para o país”, acrescentando que o partido tem uma posição de “exigência ao Governo que trave, no imediato, aquele que é um processo de destruição de uma empresa estratégica para o país, com cinco séculos de história”.