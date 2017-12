Os ovos chegam na primavera e no verão, normalmente do Brasil, de onde são retirados dos ninhos por traficantes, que têm “um grande conhecimento do que estão a fazer”. São pessoas “muito bem apetrechadas”, contou à agência Lusa a curadora das aves do Zoo, Telma Araújo.

“Os carros que vão para a floresta têm incubadoras, todos os exames que fazemos aqui os traficantes já fizeram. Nunca recebi um ovo sem um embrião”, revelou.

A equipa do Zoo faz todo o trabalho de maternidade. Nem sempre é possível recuperar os ovos, mas numa das incubações, a taxa de sucesso atingiu os 70 por cento. “Quando me perguntam como é possível, não sei responder. Só posso dizer que é com muito esforço e dedicação”, afirmou a bióloga.

As crias exigem cuidados exclusivos, idênticos aos de um bebé. Têm de ser alimentadas com uma seringa, de três em três horas, das 06:00 às 22:00. A papa é preparada no momento e tudo tem de ser lavado e desinfetado.

“Temos de chegar pelas 04:00/05:00 para preparar tudo e no final sentimo-nos como uma mãe que acabou de dar de mamar e cuidar do bebé e tem de voltar a fazer tudo outra vez”, descreveu a curadora.

O tráfico é considerado uma das principais causas de extinção de espécies, pelo que a Associação Europeia de Zoos e Aquários, de que o Jardim Zoológico faz parte, vai dedicar o ano de 2018 a esta temática, sob o lema “A Floresta Silenciosa”.