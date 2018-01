Segundo o papa, “vive-se um verdadeiro inverno demográfico”, sinal de sociedades que “sentem dificuldade em enfrentar os desafios do presente, tornando-se, por conseguinte, cada vez mais temerosas do futuro e acabando por se fechar em si mesmas”.

Jorge Bergoglio lembrou ainda a situação de famílias “dilaceradas por causa da pobreza, das guerras e das migrações”.

“Aos nossos olhos, depara-se demasiadas vezes o drama de crianças cruzando sozinhas os confins que separam o sul do norte do mundo, frequentemente vítimas do tráfico de seres humanos”, disse.

Na audiência com membros do corpo diplomático acreditados junto da Santa Sé, Francisco destacou ainda a sua presença “como peregrino” em Portugal, entre os dias 12 e 13 de maio do ano passado, e a forma como foi recebido e como as pessoas viveram aqueles momentos.

“Desloquei-me a Portugal como peregrino, no centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, para celebrar a canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto. Pude constatar a fé, cheia de entusiasmo e alegria, que a Virgem Maria suscitou na multidão de peregrinos que então lá se reuniu”, disse.