No jantar de Natal do grupo parlamentar do PSD, o último sob a sua liderança, Passos Coelho dedicou as primeiras palavras da intervenção política aos que perderam pessoas nos incêndios de junho e outubro deste ano.

“Este é realmente um ano que está a terminar do qual não podemos ter boas lembranças”, afirmou, considerando que os problemas do Estado que estiveram na origem dos incêndios “são falhas que continuam a existir”.

Passos Coelho lamentou não ter visto o primeiro-ministro, António Costa, que este fim de semana visitou algumas das zonas afetadas e entregou casas já reconstruídas, destacar o papel da sociedade civil nesse esforço.

“Ao cabo de meio ano, o Estado continua a mostrar, infelizmente, que não tem condições para responder às exigências que a sociedade civil sente”, afirmou.