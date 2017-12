Em Figueiró dos Vinhos, um dos concelhos afetados pelos incêndios de 17 de junho, a empresa de exploração de madeiras Carvalhos foi das que mais prejuízos sofreu, em maquinaria destruída pelas chamas, que ficou calcinada em terrenos florestais. A empresa, fundada há 25 anos, já recebeu mais de 600 mil euros para repor o equipamento, no âmbito que de uma candidatura que financia a 85% a fundo perdido a reposição de atividade empresarial.

"Foi tudo rápido. Apresentámos a candidatura no início de setembro. Demorou mais tempo conseguir reunir toda a documentação do que a aprovação", disse à agência Lusa Maria do Céu Silva, que, por estes dias, assume a gestão da empresa, depois de o sócio-gerente ter sofrido um acidente de trabalho há três semanas e estar internado no hospital, e do irmão deste e um sobrinho terem morrido no incêndio de junho.

Maria do Céu explicou que o financiamento do Estado foi já aplicado na compra de duas máquinas - uma de corte e descasque de madeira, outra para estilha e biomassa - mas notou que as verbas apenas possibilitam a compra de material novo e a empresa assumiu a aquisição de um camião e um trator em segunda mão, necessários à atividade.

"O problema agora é que não há onde colocar a madeira. As celuloses não recebem madeira com casca queimada e quando a vamos descascar, a madeira já com seis meses está ressequida e parte. E os parques que existem estão fechados, ou porque estão cheios, ou porque empresas [de produção de derivados, como ‘pellets'] que a recebiam também arderam nos últimos incêndios [de 15 de outubro]", lamentou.

Já no limite entre os distritos de Leiria e Coimbra, junto à povoação de Campelo, na estrada que liga Castanheira de Pera a Penela, está localizado o Forte da Raposa, que fazia da localização a meia encosta da serra do Espinhal, num vale atravessado por uma ribeira, um dos ativos na sua atividade ligada aos desportos de aventura e ao turismo de natureza.