Pelo menos 10 pessoas ficaram hoje feridas sem gravidade num acidente entre um veículo de transporte de passageiros e um camião cisterna na Trafaria (Almada), que obrigou ao corte da estrada antiga que liga esta localidade ao Monte da Caparica.

Fonte da GNR da Trafaria disse à Lusa que o acidente ocorreu cerca das 10:00, em Murfacém, na freguesia da Trafaria (distrito de Setúbal), e obrigou ao corte da estrada nos dois sentidos.

Todos os feridos são ligeiros, acrescentou a fonte.

De acordo com a informação disponibilizada cerca das 10:50 no ‘site’ da Proteção Civil, no local estão 24 elementos, apoiados por 11 viaturas.

Segundo a GNR da Trafaria, além de elementos desta corporação estão no local os bombeiros da Trafaria.