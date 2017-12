Em comunicado divulgado hoje de manhã pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a portuguesa Pharol divulgou a informação da Oi e os sites para consulta do processo do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores (AGC).

No seu documento, dirigido ao mercado brasileiro, a Oi informou terem sido “protocolados pelo Administrador Judicial, na data de hoje (22 de dezembro), perante o Juízo da 7.ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, onde tramita a recuperação judicial, o plano e seus anexos, bem como a ata da AGC que aprovou o Plano”.

“A companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento do assunto objeto deste comunicado ao mercado”, conclui o texto, datado do Rio de Janeiro e assinado pelo diretor da empresa, Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão, que é também responsável de Finanças e de Relações com Investidores.

Na sexta-feira à noite, a Pharol referiu num comunicado enviado à CMVM que “ainda não tem conhecimento dos seus termos (do plano)”, embora já tenha sido aprovado em assembleia-geral de credores a 19 de dezembro deste ano.